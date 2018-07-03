Москва, 3 июля, 2018, 13:43 — ИА Регнум. Главная цель визита делегации Конгресса США в РФ — найти способ улучшить отношения между двумя странами. Об этом заявил глава делегации, сенатор-республиканец Конгресса США Ричард Шелби на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, передает корреспондент ИА REGNUM 3 июля.

FaceMePLS В поисках Утопии. Скульптура Яна Фабра

«Я здесь не нахожусь для того, чтобы обвинять Россию в том или этом, я здесь нахожусь для того, чтобы попытаться найти способ улучшения отношений», — отметил Шелби.

По его словам, полномасштабный открытый диалог между РФ и США будет полезен не только обеим странам, но и всему миру в целом.

«Конечно, у нас есть разногласия, разные интересы и разные системы ценностей, но если мы будем стремиться к тому, чтобы найти возможности для улучшения, это будет во благо российского народа, американского народа и людей во всём мире», — подчеркнул Шелби.

Он также отметил, что встреча парламентариев проходит в преддверии официальной встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки.

«После хельсинкской встречи, мне кажется, будет положено начало лучшему взаимопониманию. Может быть, это выглядит утопично, но я надеюсь на утопию», — заявил Шелби.