Ярославль, 3 июля, 2018, 13:40 — ИА Регнум. Обвинение просит приговорить экс-мэра Переславля-Залесского Ярославской области Дениса Кошурникова к 2 годам лишения свободы без права 3 года занимать руководящие должности. Дело Кошурникова рассматривает Заволжский суд Ярославля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Денис Кошурников

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Кошурников проходил по так называемому «делу Роснано» о строительстве фармацевтического завода в Переславском районе. «Роснано» вложило в строительство 1 млрд рублей через компанию «НТфарма», однако завод так и не был построен.

Кошурников обвиняется в том, что, будучи главой Переславского района подписал разрешение на строительство завода, расположенного в границах нацпарка «Плещеево озеро», не получив согласования Минприроды.

При этом землю под строительство «НТфарма» приобрела у ООО «Протект», которое ранее принадлежало Кошурникову, а затем перешло под контроль его родственников. Обвинение сичтает, что решение финансовых проблем «Протека» и было мотивом преступления.

Денис Кошурников признал свою вину и активно сотрудничал со следствием. Его дело было выделено в отдельное производство и рассмотрено в особом порядке, что позволяет суду применять более мягкую меру наказания. Статья «Превышение должностных полномочий» предусматривает широкий спектр наказания — от штрафа до 7 лет лишения свободы. Обвинение учло смягчающие обстоятельства, в том числе наличие несовершеннолетних детей. Кошурников был арестован в ноябре 2016 года, а в марте 2018 переведен под домашний арест. Почти весь срок, что просит обвинение, он уже отбыл под стражей.

В судебном заседании объявлен перерыв, после которого Кошурников обратится к суду с последним словом.