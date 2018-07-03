Симферополь, 3 июля, 2018, 13:42 — ИА Регнум. За первое полугодие 2018 года Крым посетили более 1,8 млн туристов, заявил 3 июля министр курортов и туризма республики Вадим Волченко на заседании совета министров полуострова.

Туристы в Крыму

«По состоянию на 28 июня в Крыму отдохнули 1 млн 815 тысяч туристов, — сказал Волченко. — Это на 24,3% выше уровня аналогичного периода прошлого года».

По его словам, самым популярным у людей местом отдыха является южный берег Крыма, порядка 28% посетили западной побережье, еще около 11% — восточное.

Напомним, по данным Ростуризма, среди внутрироссийских направлений летом 2018 года туристов больше всего интересуют путешествия в Крым (70,91% поисковых запросов на туры по России), на втором месте — Краснодарский край (27,69%), на третьем, с большим отрывом, — Калининградская область (0,23%).

Читайте также: Миндзрав не рекомендует брать на отдых в Крым детей младше года