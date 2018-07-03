Копенгаген, 3 июля, 2018, 13:39 — ИА Регнум. Бывший нападающий московского «Локомотива» Даме Н'Дойе перешёл в датский «Копенгаген». Об этом сообщается на сайте клуба.

Елена Рыбакова Dame N'Doye. Локомотив Москва

Отмечается, что Н'Дойе стал игроком «Копенгагена», будучи свободным агентом после истечения контракта с «Трабзонспором». Соглашение с 33-летним форвардом рассчитано на один год.

Отметим, что Н'Дойе уже выступал за «Копенгаген» с 2009 по 2012 год и стал трёхкратным чемпионом Дании.

Напомним, Н'Дойе выступал за «Локомотив» с 2012 по 2015 год, после чего перешёл в турецкий «Трабзонспор».

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