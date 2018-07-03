Ярославль, 3 июля, 2018, 13:36 — ИА Регнум. Арбитражный суд Ярославской области продлил срок внешнего управления в отношении АО «ЯГК», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ЯГК Строительство Тутаевской ПГУ

Напомним, внешнее управление в отношении акционерного общества «Ярославская генерирующая компания» было введено в декабре 2016 года на год, после чего было продлено до 14 июня 2018 года.

Однако внешний управляющий выступил с ходатайством о продлении срока еще на 6 месяцев.

По его данным, за период внешнего управления платежеспособность компании не восстановлена.

Планом внешнего управления предусмотрен возврат собственникам 8 котельных в трех муниципальных районах. Три котельные Угличского муниципального района возвращены собственнику 1 сентября 2017 года, возврат прочих котельных планируется после окончания отопительного сезона 2017−2018 года.

На второе полугодие 2018 года планируется проведение мероприятий по подготовке к осеннее-зимнему периоду 2018−2019 года, по энергосбережению и повышению энергетической эффективности общества, по продаже неиспользуемого или неликвидного имущества, совершенствованию системы оплаты труда, изменению Положения о премировании работников АО «ЯГК».

Внешним управляющим оспаривается ряд сделок должника, рассмотрение заявлений отложено судом на август 2018.

Как сообщается, за отопительный сезон произошел рост задолженности перед кредиторами по текущим платежам. Это вызвано «ростом дебиторской задолженности, в том числе неэффективным взысканием платежей с населения агентом ЕИРЦ и ростом задолженности муниципальных образований».

Кроме того, основным мероприятием плана внешнего управления была продажа акций дочернего общества АО «Тутаевская ПГУ», но до настоящего времени станция не достроена. Поэтому стоимость акций не позволит покрыть задолженность перед кредиторами за счет их продажи.

В настоящее время с ГК «Банк развития и внешнеэкономической деятельности «Внешэкономбанк» согласован график достройки станции, а также достигнуто соглашение о выделении финансирования на достройку. Смета работ согласована с генеральным подрядчиком АО «ОДК-Газовые турбины». По мнению управляющего, после достройки станции акции дочернего общества «АО Тутаевская ПГУ» будут стоить намного выше, что позволит рассчитаться с кредиторами.

В отзыве конкурсного кредитора ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль» сказано, что из представленных внешним управляющим документов не следует улучшение или хотя бы стабилизация финансового состояния должника, продолжается рост задолженности: увеличился убыток должника по итогам 2017 года, не представлены доказательства уменьшения дебиторской задолженности.

Арбитражный суд Ярославской области удовлетворил ходатайство о продлении срока внешнего управления до 14 декабря 2018 года.