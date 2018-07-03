Москва, 3 июля, 2018, 13:35 — ИА Регнум. Главными темами неформального саммита стран Евросоюза, запланированного на сентябрь, станут вопросы борьбы с нелегальной миграцией и проблемы безопасности. Об этом сообщил 3 июля журналистам посол Австрии в РФ Йоханнес Айгнер.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

По словам австрийского дипломата, на саммите будут затронуты темы преодоления недавнего миграционного кризиса в ЕС, обсуждены вопросы, связанные с разработкой общеевропейской политики в сфере нелегальной миграции.

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Напомним, 29 июня лидеры стран ЕС пришли к соглашению по вопросу миграции, которое приветствовала Италия. Согласно компромиссному решению, мигрантам, спасенным в водах Средиземного моря, предлагается разместиться в «контролируемых центрах», которые страны ЕС будут создавать «на добровольной основе».

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