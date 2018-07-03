Москва, 3 июля, 2018, 13:31 — ИА Регнум. Отношения между США и РФ сегодня очень напряжены, но парламенты обеих стран могут начать прямой и честный диалог, чтобы улучшить эти отношения. Об этом заявил сенатор-республиканец Конгресса США Ричард Шелби на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным в рамках визита делегации Конгресса США в РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 3 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп.

«Я очень благодарен, что у нас получается такой прямой честный диалог, и мы надеемся, что, хотя наши отношения в данный момент очень напряжены и были более лучшие дни в наших отношениях, я надеюсь, что отношения между нашими странами будут улучшаться», — отметил Шелби.

Он также подчеркнул, что РФ и США могли бы мирно развиваться как соперники, при этом не становясь врагами.

«Мне кажется, мы можем быть конкурентами, как команды в спорте или конкуренты на рынке, но при этом мы не будем врагами», — отметил Шелби.