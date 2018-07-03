Москва, 3 июля, 2018, 13:30 — ИА Регнум. Был ли затронут вопрос вывода иранских войск из Сирии на встрече президента Владимира Путина с советником главы Белого дома Джоном Болтоном официально неизвестно. Говорить на эту тему и раскрывать подробности прошедшей встречи пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался.

Kremlin.ru Владимир Путин и Джон Болтон

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Официальный представитель Кремля заявил, что в Кремле сообщили об этой встрече «всё, что полагали необходимым сообщить». «Больше нам добавить нечего в данный момент», — сказал Песков.

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Как сообщало ИА REGNUM, встреча президента РФ Владимира Путина с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном состоялась 27 июня в Кремле. На официальном сайте Кремля сообщалось, что в ходе встречи, участие в которой также приняли помощник главы государства Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу, обсуждались перспективы развития российско-американских отношений, тема разоружения, сирийский и украинский кризисы, а также ситуация на Корейском полуострове. Также была достигнута и договорённость о саммите с участием лидеров РФ и США 16 июля в Хельсинки.