Москва, 3 июля, 2018, 13:30 — ИА Регнум. Чемпионат мира по футболу — 2018 откроет новую страницу в истории сборной России, заявил 3 июля журналистам капитан национальной команды Игорь Акинфеев.

Кирилл Венедиктов Сборная России по футболу 2018

По его словам, основанием для такого утверждения можно считать победу над испанцами и выход команды в четвертьфинал ЧМ-2018.

«Мы сделали праздник в тот вечер, но это уже история. Теперь наша задача написать новую историю», — сказал Акинфеев.

Напомним, четвертьфинальный матч ЧМ с участием сборных России и Хорватии состоится 7 июля в Сочи, начало — 21:00 мск.

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