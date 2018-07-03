Афины , 3 июля, 2018, 16:19 — ИА Регнум. С наступлением жарких дней родителям стоит еще раз вспомнить о том, как повышается температура в салоне автомобиля, где они оставляют ребенка, выбегая за покупками, предупреждает в своем Twitter греческая полиция.

Pikabu.ru

Случаи гибели детей в запертых машинах связаны с сильнейшим перегревом, который появляется в запертой машине, куда не поступает воздух.

Даже при не самой сильной жаре на улице, закупоренный салон уже через 10−30 минут превращается буквально в духовку, отмечается в сообщении.