Ташкент, 3 июля, 2018, 13:28 — ИА Регнум. С 1 января 2019 года акцизы на импорт в Узбекистан сыров, колбас и мороженого снизятся в два раза, сообщает 3 июля издание «Народное слово» со ссылкой на соответствующее постановление президента республики.

Колбаса

Акцизы на сыры и колбасы уменьшатся с 20% до 10%, на мороженое — с 30% до 15%. В постановлении отмечается, что действующая в республике система таможенно-тарифного регулирования препятствует развитию принципов конкуренции.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление «О мерах по дальнейшему упорядочению внешнеэкономической деятельности и совершенствованию системы таможенно-тарифного регулирования».

В рамках постановления планируется отменить пошлины на ввоз в республику электромобилей и автомобилей стоимостью выше $40 тыс.