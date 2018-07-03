Москва, 3 июля, 2018, 14:31 — ИА Регнум. Автобусы «Мострансавто» полностью соответствуют новым правилам перевозки организованных групп детей, вступивших в силу первого июля 2018 года в России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУП МО «Мострансавто» 3 июля. По словам генерального директора компании Владислава Мурашова, предприятие поддерживает изменения в законодательстве и выполнило все пункты, указанные в постановлении правительства. Автобусы проходят регулярный техосмотр и предрейсовый контроль технического состояния

Школьный автобус

«Транспортные средства оборудованы жёлтыми проблесковыми маячками, тахографами, сиденьями с ремнями безопасности, спутниковыми навигационными системами. К перевозке детей допускаются водители с безаварийным стажем работы, перед допуском на рейс они в обязательном порядке проходят медицинское освидетельствование и дополнительный инструктаж», — подчеркнул он.

В пресс-службе «Мострансавто» также сообщили, что в 2018 году в Подмосковье завершилась программа обновления подвижного состава общественного транспорта. Так, в автобусный парк поступило 1758 автобусов, что позволило снизить средний возраст автопарка с 7 до 3,8 лет.

Напомним, с первого июля 2018 года вступило в силу постановление правительства РФ, согласно которому к перевозкам организованных групп детей будут допущены автобусы, возраст которых не превышает 10 лет. Новые правила будут вводиться постепенно. Для автобусов массой до пяти тонн, следующих в Москву, Санкт-Петербург и соответствующие области, запрет на перевозку вступил в силу первого июля 2018 года.

Для автобусов массой более пяти тонн с отправлением или прибытием в данных регионах — с 1 октября 2018 года. В остальных районах России автобусы массой до пяти тонн старше 10 лет будут запрещены к эксплуатации с первого апреля 2019 года. Более пяти тонн — с первого октября 2019 года.

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