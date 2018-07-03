Женева, Швейцария, 3 июля, 2018, 13:23 — ИА Регнум. Управления ООН по правам человека и верховного комиссара по делам беженцев призвали 3 июля Иорданию открыть свою границу для граждан Сирии, которые пытаются покинуть зону эскалации на юго-западе арабской республики, сообщает британское агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы

«Мы призываем правительство Иордании не закрывать свои границы, а также страны в регионе активнее принимать спасающихся бегством мирных жителей», — отметила Лиз Тоссель, официальный представитель управления по правам человека на пресс-конференции в Женеве.

В свою очередь, Андрей Махечич, пресс-секретарь управления верховного комиссара международной организации по делам беженцев, отметил, что на границу с Иорданией, где уже зарегистрировано 650 тыс. сирийских беженцев, прибыло в общей сложности 40 тыс. граждан Сирии.