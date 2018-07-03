Москва, 3 июля, 2018, 13:20 — ИА Регнум. Целью существования Североатлантического альянса было и остаётся противостояние с Москвой. Об этом заявил 3 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

По словам официального представителя Кремля, НАТО, как военный блок, — «это дитя эпохи конфронтации», организация, созданная для противостояния сначала СССР, а затем и России. Также Песков подчеркнул, что Россия обращает внимание на постепенное приближение к границам РФ военной инфраструктуры альянса.

Напомним, 28 июня британские СМИ сообщили: правительство Великобритании опасается, что возможные договоренности между президентами России и США в Хельсинки подорвут позиции Североатлантического альянса, так как Дональд Трамп может принять решение о сокращении объема военных обязательств перед странами ЕС, что приведет к ослаблению военной мощи НАТО.

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