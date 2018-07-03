Киев, 3 июля, 2018, 13:18 — ИА Регнум. На Украине запретят авиакомпаниям использовать самолеты старше 20 лет, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, сообщает 3 июля УНИАН.

Старый самолет

По его словам, правительство также подготовит рейтинг авиакомпаний, по которому граждане смогут узнать о лучших компаниях, которые предоставляют услуги авиаперелетов. Еще одной мерой по обеспечению безопасности полетов станет проверка воздушных судов, которые используются для нерегулярных полетов.

Читайте также: Тысячи туристов заблокированы в киевском аэропорту

Напомним, ранее произошел инцидент в киевском аэропорту, из-за которого тысячи туристов не смогли вылететь из столицы Украины. Причина была в том, что авиакомпания «Браво» не смогла предоставить самолеты, поскольку у компании накопились серьезные долги. В итоге в правительстве Украины заявили, что инцидент был улажен.