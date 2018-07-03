Москва, 3 июля, 2018, 13:18 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил надежду на продолжение диалога с американскими парламентариями, передает корреспондент ИА REGNUM 3 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Володин

«Российско-американские отношения в рамках парламентского измерения равны нулю, надеюсь, что сегодняшняя встреча положит начало этим отношениям», — сказал Володин в ходе встречи с делегацией Конгресса США, которую возглавляет сенатор-республиканец Ричард Шелби.

Он подчеркнул роль посла США в РФ, выступившим инициатором встречи российских и американских парламентариев.

«Надеюсь, что у нас с вами этот разговор состоится и в будущем положит основу для того, чтобы такие встречи продолжались и были содержательными», — сказал Володин.

Американские конгрессмены приезжали и встречались в Госдуме с российскими коллегами в конце мая 2013 года.