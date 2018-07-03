Ташкент, 3 июля, 2018, 13:25 — ИА Регнум. С апреля по июнь 2018 года объем экспорта абрикосов составил 29 760 тонн, что на 49% больше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщает 3 июля издание «Народное слово» со ссылкой на начальника отдела по содействию экспорта продукции министерства внешней торговли Узбекистана Пулата Асраева.

Абрикосы

В министерстве также прокомментировали резкое снижение объемов экспорта абрикосов в 2017 году. По данным ведомства, в 2017 году значительную часть российского рынка заняли абрикосы из Турции.

Кроме этого, косточковые в 2017 году цвели на 20 дней позже. В результате этого было потеряно преимущество продажи ранних абрикосов по высокой цене.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году объем экспорта абрикосов из Узбекистана сократился с 50 до 23 тыс. тонн. В 2016 году республика занимала второе место среди стран мира по данному показателю.