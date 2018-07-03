Москва, 3 июля, 2018, 13:12 — ИА Регнум. Формат встречи в Хельсинки позволяет президентам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу провести первую часть переговоров наедине, сообщил 3 июля журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Владимир Путин

Главным условием такой встречи, по его словам, должна быть готовность американской стороны.

«Владимир Путин комфортно чувствует себя в любых форматах, которые комфортны его собеседникам. Мы не исключаем, что, если будет подтверждена предварительная договоренность, сначала состоится встреча президентов Путина и Трампа с глазу на глаз», — пояснил представитель Кремля.

Добавим, о готовности Трампа провести первую часть встречи без представителей делегаций ранее сообщили американские СМИ.