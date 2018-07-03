Ереван, 3 июля, 2018, 13:09 — ИА Регнум. 2 июля в районе 21:30 в полицию Еревана поступил сигнал о том, что в медцентр «Армения» доставлен 50-летний гражданин с политравмой, сообщает пресс-служба полиции Армении.

Hayinfo.ru Гагик Царукян

Правоохранители выяснили, что, по предварительным данным, гражданин получил травмы в здании Национального олимпийского комитета (НОК), где были найдены и следы крови. Согласно словам пострадавшего, его ударили Гагик Царукян, начальник его охраны Эдуард Бабаян и некое третье лицо, личность которого устанавливается. При этом на месте происшествия находились министр чрезвычайных ситуаций Грачья Ростомян (от блока «Царукян») и зампредседателя НОК Дереник Габриелян.

По словам пострадавшего, перепалка возникла в результате того, что он попросил Царукяна за сына, который является чемпионом мира по боксу и находится в розыске по подозрению в уклонении от службы в армии. Начальник охраны Царукяна Эдуард Бабаян сам явился в полицию с повинной и был арестован по подозрению в совершении преступления. 3 июля показания в полиции дал министр Ростомян.

Избитый Вячеслав Арутюнов является отцом боксера Никола Арутюнова.

После ухода Сержа Саргсяна с поста премьер-министра в конце апреля с. г. Гагик Царукян с его фракцией поддержал Никола Пашиняна на посту премьера и позднее принял участие в формировании нового правительства. Именно поддержка фракции «Царукян» с 31 голосом является самой серьезной платформой Пашиняна в парламенте страны.