Москва, 3 июля, 2018, 14:41 — ИА Регнум. С начала 2018 года Центр организации дорожного движения Москвы (ЦОДД) направил в столичные префектуры свыше 100 адресов, где дорожные знаки и светофоры закрыты деревьями. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГКУ ЦОДД 3 июля. Уточняется, что всего было направлено 32 заявки по 120 адресам.

Листва

«Дорожные знаки и светофоры должны быть всегда заметны на дорогах, так как это, прежде всего, безопасность жителей города. В весенне-летний период ЦОДД усиливает работу по оперативному устранению ситуаций, когда знаки и светофоры закрыты листвой деревьев», — подчеркнул руководитель дирекции по эксплуатации и строительству ЦОДД Андрей Алексеев.

В пресс-службе отметили, что Центр организации дорожного движения правительства Москвы осуществляет постоянный контроль за состоянием объектов транспортной инфраструктуры. Кронирование деревьев производят префектуры округов.

Кроме того, горожане сами могут оставить заявку на дорожный знак или светофор, которые закрыты листвой. Для этого нужно связаться с контакт-центром «Московский транспорт» по номеру 8−495−539−54−54 или через электронную приёмную на Едином транспортном портале, а также на портале «Наш город», в социальных сетях ЦОДД или обратиться в префектуру своего округа.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, дорожное движение в Москве, сильно осложнившееся после матча 1 июля, пришло в обычное состояние. Масштабные пробки на дорогах возникли после празднования российскими болельщиками победы над командой Испании после серии пенальти.

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