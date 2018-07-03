Москва, 3 июля, 2018, 14:24 — ИА Регнум. Предстоящая встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа нервирует польское руководство, которое ради дружбы с Вашингтоном испортило отношения с Россией и Европой, а теперь боится оказаться в международной изоляции. Так полагает заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов, 3 июля прокомментировавший корреспонденту ИА REGNUM заявление министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича, который заявил, что опасается «перезагрузки» в отношениях между РФ и США.

Цитата из х/ф «Мастер и маргарита». Реж. Владимир Бортко. 2005. Россия Страх на пустом месте

«Мнение польского министра иностранных дел не разделяет большинство людей на планете, которые с надеждой ждут встречи Путина и Трампа, поскольку уровень напряжённости в отношениях между РФ и США представляет собой достаточно серьёзную проблему в плане глобальной безопасности, — сказал Шаповалов. — В этом смысле контакты между США и РФ служат благу мира, и любые договорённости, направленные на смягчение конфронтации, в том числе и в интересах Польши как члена НАТО».

При этом политолог отметил, что позиция польского министра неудивительна, потому что Польша уже стала форпостом русофобии.

«В этом смысле Польша сейчас бежит впереди паровоза, и польские руководители стремятся занимать гораздо более антироссийскую позицию, чем те же самые лидеры США или стран Западной Европы», — констатировал Шаповалов.

С другой стороны, он призвал не забывать, что нынешняя позиция польского руководства по очень многим вопросам вызывает конфликты не только с РФ, но и со странами Западной Европы.

«Очевидно, что в настоящее время Польша сделала выбор в пользу США, хотя её ближайший сосед и по сути главный экономический партнер — это всё-таки Германия, — заметил Шаповалов. — В этой ситуации тревога и озабоченность министра иностранных дел Польши вызвана прежде всего тем, что в случае смягчения отношений между РФ и США Польша может оказаться в такой достаточно странной позиции и даже в какой-то степени в изоляции, когда Америке она не нужна, а отношения с РФ испорчены, и отношения с ЕС, который обвиняет Польшу в нарушении прав человека и свободы слова, тоже испорчены».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что его страна испытывает «некоторые опасения» в связи с возможной нормализацией отношений между Россией и США после предстоящей хельсинкской встречи президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.

«Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина — очень важное событие с непредсказуемыми последствиями. Однако некоторые опасения по поводу возможной «перезагрузки» в отношениях между Вашингтоном и Москвой оправданы», — сказал министр.