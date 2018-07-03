Москва, 3 июля, 2018, 13:00 — ИА Регнум. Одной из тем переговоров министра иностранных дел Сергея Лаврова с делегацией конгрессменов США стало возобновление российско-американского парламентского диалога, передает 3 июля телеканал «Звезда».

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

По словам Лаврова такие контакты должны «стать весьма своевременным событием» в свете предстоящей встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

В свою очередь конгрессмен США отметил, что у Москвы и Вашингтона есть «общие интересы по всему миру», и что встреча в Хельсинки «станет началом нового дня».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, переговоры Путина и Трампа состоятся 16 июля. Основное внимание стороны планируют уделить двусторонним отношениям, а также актуальным вопросам международной повестки.