Ванино, Хабаровский край, 4 июля, 2018, 06:10 — ИА Регнум. Возвращение России в Арктику и на Дальний Восток, продолжение развития и освоения этих территорий заявлены президентом РФ Владимиром Путиным как стратегическая задача. Какую роль в воплощении этих планов сыграет организация новых точек роста, обеспеченных мощной логистикой и энергетикой, и почему до сих пор процесс пробуксовывает на месте, рассказывает автор ИА REGNUM Борис Марцинкевич.

Иван Шилов ИА REGNUM Дальний Восток

Гармоничное развитие страны, без перекоса на Запад или Восток, это крайне важная задача, которая обеспечит достойное будущее России в целом. Но перспектива эта откроется во всей полноте, только если будет обеспечена соответствующими ей усилиями в экономике и промышленности. Восток России до сих пор остается территорией, недостаточно освоенной, и места для масштабных проектов хватает с избытком. Кроме того, развитие и заселение дальневосточных и арктических земель позволит России гораздо авторитетнее вести диалог с экономически мощными странами Тихоокеанского региона, из которых особое внимание уделяется, разумеется, Китаю.

Но, к сожалению, такая важная задача тормозится из-за бюрократической волокиты, запущенной ответственными за проект министерствами. Как преодолеть инерцию, грозящую потерей главного ресурса — времени?

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