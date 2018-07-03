Москва, 3 июля, 2018, 12:57 — ИА Регнум. С 2010 года число дорожно-транспортных происшествий в Москве сократилось в 2,5 раза, заявил 3 июля мэр города Сергей Собянин во время посещения столичного Управления ГИБДД.

Машина после ДТП

По его словам, большая заслуга в этом принадлежит сотрудникам ГАИ, системам фото‑ и видеофиксации, а также таким крупным проектам, как «мобильный инспектор».

Как передает портал «Москва 24», Собянин пообещал, что столичное правительство и дальше продолжит оснащать подразделения ГИБДД современной техникой и создавать условия для эффективной деятельности.

Напомним, ранее в столичном управлении МВД России сообщили, что за минувший год в Москве произошло 8,8 тыс. ДТП с пострадавшими. К административной ответственности за различные нарушения правил дорожного движения были привлечены 26,4 млн водителей. Всего, по данным мэрии Москвы, в 2017 году было зафиксировано 252 тыс. ДТП.

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