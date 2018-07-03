Ярославль, 3 июля, 2018, 12:55 — ИА Регнум. Виктория Скрипаль, выдвинутая от партии «Справедливая Россия» в Ярославскую областную думу, планирует профессионально заниматься политикой в случае своего избрания. Об этом она рассказала корреспонденту ИА REGNUM.

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Если получится делать политическую карьеру, буду делать политическую карьеру. По образованию я социолог и экономист. «Справедливая Россия» предложила мне выдвинуться, и я согласилась. Партия молодая, интересная. Пока наши взгляды совпадают. Больше 20 лет назад я была в комсомоле, Компартии, но потом произошел развал Советского Союза, и интерес к политике пропал. Сейчас я вновь вернулась к этому», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM Виктория Скрипаль.

К своему сопернику, экс-мэру Ярославля Виктору Волончунасу, Скрипаль относится с «большим уважением», но считает, что сможет составить ему конкуренцию, так как живет во Фрунзенском районе и хорошо знает его проблемы. Виктория планирует встречаться с жителями во дворах.

Выборы в Ярославскую областную думу обещают быть интересными. Помимо Виктории Скрипаль в них примут участие такие политики, как Владимир Жириновский и Максим Сурайкин.