Москва, 3 июля, 2018, 12:54 — ИА Регнум. Представители корпорации Роскосмос и учёные войдут в совет по проблеме космического мусора, решение о создании которого было принято в ходе заседания Совета Российской академии наук (РАН) по космосу. Об этом сообщает 3 июля РИА Новости.

Цитата из м/ф «Тайна третий планеты» реж. СССР Космос

Отмечается, что со стороны Роскосмоса сопредседателем совета по космическому мусору станет начальник управления стратегического планирования корпорации Юрий Макаров, со стороны исследовательских организаций в качестве сопредседателя совета было предложено назначить научного руководителя института астрономии РАН Бориса Шустова.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня с борта Международной космической станции (МКС) был запущен спутник RemoveDEBRIS, оснащённый специальным гарпуном и двумя сетями, в которые он будет собирать с орбиты космический мусор.

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