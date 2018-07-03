Киев, 3 июля, 2018, 12:49 — ИА Регнум. Закон о возобновлении кредитования был принят Верховной радой, сообщает 3 июля «112 Украина».

Гривна

Согласно сообщению, закон поддержали 239 депутатов. Новый закон позволит защитить банки при кредитовании населения, уменьшить риски при уклонении от кредитных обязательств при наследовании имущества заемщика. В целом закон позволит населению брать кредиты в банках.

Отметим, что принятый закон также позволяет в одностороннем порядке банкам менять ставку по кредиту после заключение договора.

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Напомним, на время гражданской войны украинские власти в Донбассе установили мораторий на взыскание имущества по просроченной ипотеке. Позже мораторий был снят, также стало возможно получение новых кредитов по договорам ипотеки.