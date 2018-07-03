Киев, 3 июля, 2018, 12:44 — ИА Регнум. Более 3,2 млн украинцев предпочитают работать в других странах на постоянной основе, заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева, представляя проект увеличения инклюзивности рынка труда в Киеве.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

По его словам, численность выезжающих на заработки за рубеж возрастает до 9 млн человек во время сезонной миграции.

Добавим, в украинском правительстве пытаются справиться с последствиями «евромайдана», который привел к тому, что жители Украины покидают родную страну в поисках заработка за рубежом. Как ранее заявлял премьер-министр Украины Владимир Гройсман, Киев приложит все усилия, чтобы повысить качество зарплат и рабочих мест.