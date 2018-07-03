Великий Новгород, 3 июля, 2018, 12:44 — ИА Регнум. Только один кандидат-самовыдвиженец подал документы для участия в выборах депутатов думы Великого Новгорода шестого созыва. По данным областной избирательной комиссии, это — 21-летняя жительница Великого Новгорода, заместитель директора по развитию ООО «Альфа» Виктория Лащевская, которая намерена бороться за место депутата думы по одномандатному округу №14.

Dennis Jarvis Дума Великого Новгорода

Для регистрации кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам (кроме представителей пяти партий, имеющих представителей в городской думе нынешнего созыва), для регистрации необходимо собрать от 56 до 65 подписей избирателей. Выдвижение кандидатов стартовало 22 июня и завершится в 18:00 17 июля. После этого начнётся процесс проверки сведений, представленных кандидатами в избирательную комиссию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о своём намерении участвовать в выборах депутатов думы Великого Новгорода шестого созыва заявили все пять партий, имеющие фракции в нынешней городской думе: «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Яблоко». В избиркоме списки кандидатов от этих партий пока не поступали. По данным на 2 июля, заверены списки от «Партии социальной защиты».

Всего в выборах депутатов думы Великого Новгорода могут принять участие 445 избирательных объединений, в том числе 63 политические партии, 35 региональных и восемь местных отделений политических партий, а также 339 общественных объединений. Выборы назначены на 9 сентября 2018 года.