Москва, 3 июля, 2018, 12:40 — ИА Регнум. Несмотря на небольшой подъем курса 3 июля утром рубль дешевеет из-за опасений инвесторов касательно возможного замедления роста глобальной экономики в связи с обострением торговых отношений между странами, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами ICBF Алексей Федоренко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«Помимо внешних факторов на нацвалюту продолжают негативно влиять операции Минфина РФ на рынке, а также перспектива возможного увеличения их объема: большинство участников рынка ожидают увеличения покупок валюты ведомством с текущих 379,7 млрд рублей. 4 июля регулятор должен объявить новые параметры закупок, и если они окажутся меньше, чем рассчитывают игроки, то рубль может получить умеренную поддержку», — пояснил эксперт.

Кроме Минфина, на этой неделе 5 июля ожидается заседание ФРС, где будет обсуждаться вопрос ужесточения монетарной политики, а также вступление в силу американских пошлин на китайские товары 6 июля.

«В ближайшее время рынок будет «тонким» — биржи США закроются раньше накануне Дня независимости, так что ожидать серьезных изменений курса не стоит. Вероятнее всего, котировки продолжат движения вблизи уровня 63,20 рубля за доллар», — полагает Федоренко.

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