В ближайшее время валютный рынок будет “тонким”
Москва, 3 июля, 2018, 12:40 — ИА Регнум. Несмотря на небольшой подъем курса 3 июля утром рубль дешевеет из-за опасений инвесторов касательно возможного замедления роста глобальной экономики в связи с обострением торговых отношений между странами, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами ICBF Алексей Федоренко.
«Помимо внешних факторов на нацвалюту продолжают негативно влиять операции Минфина РФ на рынке, а также перспектива возможного увеличения их объема: большинство участников рынка ожидают увеличения покупок валюты ведомством с текущих 379,7 млрд рублей. 4 июля регулятор должен объявить новые параметры закупок, и если они окажутся меньше, чем рассчитывают игроки, то рубль может получить умеренную поддержку», — пояснил эксперт.
Кроме Минфина, на этой неделе 5 июля ожидается заседание ФРС, где будет обсуждаться вопрос ужесточения монетарной политики, а также вступление в силу американских пошлин на китайские товары 6 июля.
«В ближайшее время рынок будет «тонким» — биржи США закроются раньше накануне Дня независимости, так что ожидать серьезных изменений курса не стоит. Вероятнее всего, котировки продолжат движения вблизи уровня 63,20 рубля за доллар», — полагает Федоренко.
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