Москва, 3 июля, 2018, 12:38 — ИА Регнум. Число граждан России, негативно оценивающих изменения в экономической сфере страны, в текущем году существенно выросло. Это следует из итогов опроса, проведённого «Всероссийским центром изучения общественного мнения» (ВЦИОМ).

Уильям Пауэлл Фрайт. Бедность и богатство. 1888

Согласно результатам опроса, индекс оценок экономической ситуации в стране снизился по отношению к 2017 году до уровня в 37 пунктов. В 2017 данный показатель был зафиксирован на уровне в 53 пункта. Отмечается, что доля опрошенных, негативно оценивающих ситуацию в российской экономике (29%), более чем в два раза (14%) превышает количество респондентов, давших положительные оценки происходящего.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса ВЦИОМ, опубликованным 2 июля, за 27 лет доля планирующих уехать из России за границу снизилась с 16 до 10%. По результатам исследования, на сегодняшний день большинство граждан РФ предпочитают жить на родине, об этом заявили 88% опрошенных.

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