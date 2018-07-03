Санкт-Петербург, 3 июля, 2018, 12:43 — ИА Регнум. Тестовый запуск сотовой сети 5G провели в Санкт-Петербурге компании «МТС» и Samsung. Демонстрационная зона сети 5G была организована в присутствии журналистов в символичном месте — в выставочном зале Центрального музея радиосвязи им. А.С. Попова, сообщили ИА REGNUM 3 июля в пресс-службе Samsung.

Пресс-служба Samsung Передача потокового видео в режиме 5G

Возможности тестовой сети МТС пятого поколения были показаны на прототипах 5G-планшетов и 5G-роутерах. Участники тестирования совершили видеозвонки в формате HD и провели виртуальный матч по киберфутболу в сотовой сети с минимальной задержкой между устройствами. Кроме того, была организована передача потокового 4K-видео сверхвысокой четкости.

Тем самым испытывалась работа 5G-устройств в реальных условиях для различных вариантов повседневного использования: совершения видеозвонков, просмотра видеозаписи и занятий киберспортом.

«5G — это не фантастическое завтра, а уже почти готовые для выполнения широких повседневных задач комплексные сетевые решения, которые предоставят пользователям новые возможности, недостижимые в привычных сетях 4G», — прокомментировал директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Павел Коротин.

По мнению вице-президента Samsung Electronics в России Чой Сын Сик, «сегодняшние тесты продемонстрировали готовность сетевой инфраструктуры МТС к развертыванию сетей пятого поколения».

Пресс-служба Samsung Оборудование 5G

Samsung и МТС сотрудничают с 2014 года с совместного запуска LTE-сетей в городах Северо-Западного федерального округа России.