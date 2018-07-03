Брянск, 3 июля, 2018, 12:29 — ИА Регнум. Мнение о повышении пенсионного возраста двоякое, потому что сложно сказать, как оно отразится на людях. Учитывая детей, внуков или тех, людей, которые работают на тяжелых работах, то повышение для них создает определенные трудности. Пенсионеры продолжают работать на пенсии, потому что пенсии не хватает, на пенсию не проживешь, заявила корреспонденту ИА REGNUM пенсионерка, бывший работник налоговых органов в Брянской области Нина Горбачева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«В Брянской области процент занятости населения большой. Возникает вопрос — где найти рабочие места для молодёжи, если все будут продолжать работать на своих рабочих местах. Очень сложный вопрос, но правительству РФ виднее», — считает пенсионерка.

По мнению властей, повышение пенсионного возраста пополнит бюджет Пенсионного фонда РФ (ПФР). Но есть и альтернативные предложения. В частности, надо принять меры по выводу из «тени» серой заработной платы. Это очень большой резерв. Все знают, что в ряде организаций и предприятий выплачивается зарплата неофициально, и никто ничего не делает. Если бы государство приняло меры, то ПФР наполнился прилично, считает она.

«Кроме того, стоит поддержать инициативу по введению разной прогрессивной шкалы по подоходному налогу. Те, кто получает, высокие доходы, им повысить. У кого низкие доходы, им снизить, это тоже большой резерв для ПФР. То есть существуют альтернативные пути наполнения ПФР, кроме повышения пенсионного возраста», — высказала свое мнение Горбачева.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»