Москва, 3 июля, 2018, 12:29 — ИА Регнум. Законопроект о журналистах-иноагентах готовится как ответная мера на недружественные шаги Запада. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 июля, об этом сообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»). В частности, нормы действуют в США.

Микрофон и деньги

По его словам, поправками предполагается, что к числу иноагентов могут быть отнесены физлица, если они получают деньги из-за рубежа и освещают события в России. Предполагается и реестр физлиц-иноагентов.

«Такой список будет формироваться Генпрокуратурой и Министерством иностранных дел. Вести список будет Минюст. Мы рассчитываем, что меры будут носить исключительно ответный характер», — сказал Толстой.

Физлицо должно будет публиковать отчеты о своем финансировании, добавил он.

Кроме того, согласно поправкам, требование об указании, что СМИ является иностранным агентом, будет распространяться и на пользователей соцсетей, которые размещают у себя информацию таких СМИ.

Комитет Госдумы по информполитике обсудит поправки в законодательство об иноагентах-физлицах. Второе чтение законопроекта может состояться на следующей неделе, а закон, по словам Толстого, Госдума может принять до конца весенней сессии.