Киев, 3 июля, 2018, 12:29 — ИА Регнум. Украина должна воспользоваться саммитом НАТО, чтобы добиться увеличения финансовой и военной помощи от союзников. Об этом 3 июля заявил депутат, глава фракции «Народный фронт», выступая с трибуны Рады.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Помощь

«Саммит НАТО — это возможность донести нашим союзникам четкую, последовательную позицию Украины относительно войны и мирного процесса. Санкции против России нужно усиливать и расширять. Украина нуждается в адекватной финансовой помощи и расширении поставок летального оружия. В этом вопросе президент и Верховная рада должны быть принципиальные и непоколебимые. Тогда к нам прислушается весь мир», — сказал Бурбак.

Он также призвал Раду «принять новый текст Конституции». По его словам, фракция подготовила изменения в основной закон, которые позволят «четко распределить полномочия центральных органов власти и повысить эффективность государственного управления в Украине».

«Мы говорим о целостном и современном документе, который отвечает вызовам, которые возникли перед нашим государством. В частности, речь идет о выполнении воли украинского народа с закреплением в Конституции цели по членству в НАТО и ЕС», — добавил Бурбак.

Как сообщало ИА REGNUM, 11−12 июля в Брюсселе состоится саммит НАТО. 7 июня генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что на саммит приглашен президент Украины Петр Порошенко.

«Президент Порошенко приглашен на саммит НАТО. Мы еще пока не решили, в каком формате. Но президент Порошенко приглашен», — сказал Столтенберг.

Напомним, 9 июля в Брюсселе пройдет юбилейный 20-й саммит Украина — Европейский Союз.