Москва, 3 июля, 2018, 12:28 — ИА Регнум. Самым богатым бизнесменом в России является председатель правления «Новатэка» и крупнейший акционер ведущего российского нефтехимического холдинга «Сибур» Леонид Михельсон, чьё состояние составляет $19 млрд. Такие данные опубликовал Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Читайте также: Bloomberg: Владимир Лисин — самый богатый человек России

Вторым, согласно опубликованному агентством списку, идёт основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов. Его активы составляют $18,7 млрд. Тройку лидеров замыкает основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин. Его стояние агентство оценило в $18,6 млрд.

Отмечается, что с начала 2018 года 24 российских миллиардера смогли приумножить свои капиталы на $3,3 млрд. Так, Леонид Михельсон увеличил своё состояние за январь — июнь 2018 года на $2,23 млрд. Это самый большой прирост капитала среди российских бизнесменов. Владимир Лисин прибавил к уже имевшемуся состоянию $618 млн. А вот Алексей Мордашов и основатель USM Holdings Алишер Усманов, наоборот, понесли потери. Их состояние уменьшилось на $804 млн и $250 млн соответственно.

Читайте также: Самый богатый бизнесмен России за три месяца потерял $362 млн

Как сообщало ИА REGNUM, журнал Forbes в мае 2018 года сообщил, что в России насчитывается 102 миллиардера с совокупным состоянием в $403 млрд.