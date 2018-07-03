Архангельск, 3 июля, 2018, 12:27 — ИА Регнум. Следователи передали в суд материалы уголовного дела в отношении банды риелторов, которые убили ветерана Великой Отечественной войны и его сестру с целью завладения их квартирой, сообщает 3 июля пресс-служба следственного управления СК России по Архангельской области и Ненецкому АО.

Цитата из х/ф «Заводной апельсин». Реж. Стэнли Кубрик. 1971. Великобритания, США Беспредельщики

В соответствии с материалами дела, двое супругов-риэлторов через своих пособников наняли исполнителей убийства. Сначала те задушили сестру ветерана, представившись социальными работниками. Затем убийцы ворвались в квартиру и задушили мужчину.

«Довести свой преступный умысел, направленный на незаконное переоформление права собственности на квартиру пенсионеров, обвиняемые не успели, так как их противоправные действия пресекли сотрудники правоохранительных органов», — говорится в сообщении.

Следователи собрали достаточную доказательственную базу и получили заключение прокурора для передачи дела Архангельский областной суд. Обвиняемые находятся под стражей в ожидании суда.