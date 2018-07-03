Ижевск, 3 июля, 2018, 12:25 — ИА Регнум. Мероприятия по оптимизации численности чиновников в Удмуртии начнут проводить в сентябре 2018 года. Об этом заявил первый зампред правительства республики Александр Свинин.

Фирс Журавлёв. Чиновник (фрагмент). 1884

По его словам, в результате оптимизации останется 1,4 тыс. госслужащих, сообщает «КоммерсантЪ». Свинин отметил, что первые кадровые изменения уже стартовали.

«Первым практическим шагом стало объединение кадровых служб министерств и ведомств, которое позволяет устранить дублирующие функции, снизить издержки и сократить общий штат специалистов-кадровиков», — пояснил первый вице-премьер.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе глава Удмуртии Александр Бречалов подписал указ о сокращении числа сотрудников органов исполнительной власти на 15%.

Отчитываясь об итогах работы за год, Бречалов отмечал, что в органах исполнительной власти республики трудятся 3 016 чиновников, в органах местного самоуправления — 6 188 сотрудников, совокупный фонд оплаты труда составляет 4,117 млрд рублей.