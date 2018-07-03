СМИ: бывший премьер-министр Малайзии взят под стражу
Куала-Лумпур, 3 июля, 2018, 12:16 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Малайзии арестовали 3 июля бывший премьер-министра страны Наджиба Разака в рамках дела о пропаже нескольких миллиардов долларов США из основанного им фонда, сообщает со ссылкой на источники британское агентство Reuters.
По данным источников, бывшего главы правительства страны забрали из его дома, а перед судом он должен предстать утром 4 июля. Арест Разака осуществлен в рамках расследования деятельности фонда 1Malaysia Development Berhad (1MDB), основанного им в 2009 году.
Напомним, ранее в ходе обысков в одной из резиденций бывшего премьер-министра сотрудники правоохранительных органов изъяли более 280 коробок с деньгами и драгоценностями. Изъятое вывозили на пяти грузовиках.