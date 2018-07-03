Куала-Лумпур, 3 июля, 2018, 12:16 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Малайзии арестовали 3 июля бывший премьер-министра страны Наджиба Разака в рамках дела о пропаже нескольких миллиардов долларов США из основанного им фонда, сообщает со ссылкой на источники британское агентство Reuters.

Константин Маковский. Осужденный. 1879

По данным источников, бывшего главы правительства страны забрали из его дома, а перед судом он должен предстать утром 4 июля. Арест Разака осуществлен в рамках расследования деятельности фонда 1Malaysia Development Berhad (1MDB), основанного им в 2009 году.

Напомним, ранее в ходе обысков в одной из резиденций бывшего премьер-министра сотрудники правоохранительных органов изъяли более 280 коробок с деньгами и драгоценностями. Изъятое вывозили на пяти грузовиках.