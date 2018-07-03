Ярославль, 3 июля, 2018, 12:16 — ИА Регнум. Управление федеральной антимонопольной службы по Ярославской области заново рассмотрит дело о нарушении закона о рекламе «Городским телеканалом». Решение об этом принял Второй арбитражный апелляционный суд в городе Кирове, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

2aas.arbitr.ru Апелляционный суд в Кирове

Речь идет о сюжете, посвященном деятельности МУП «Управляющая дирекция г. Ярославля», который вышел в эфир 1 июня 2017 года. Тогда городские власти широко заявили о создании муниципальной управляющей компании, которая должна составить конкуренцию частникам в этой сфере. Сюжет об этом вышел и на «Городском телеканале» («ГТ-регион»), контрольный пакет акций которого принадлежит мэрии. В сюжете говорилось о том, что муниципальная управляющая компания уже начала свою работу, а жильцов призывали переводить свои дома именно в муниципальную УК.

Это не понравилось частным управляющим компаниям, которые посчитали такие действия недобросовестной конкуренцией. В УФАС обратилась управляющая компания Ленинского района. В ходе разбирательства выяснилось, что на момент выхода сюжета «Управляющая дирекция» не имела лицензии на управление жилыми домами. Сюжет выходил без обязательного на телевидении уведомления о рекламе. Помимо побуждения о переходе в муниципальную компанию, сюжет содержал ее телефон и рассказ о преимуществах «Управляющей дирекции» перед конкурентами.

Однако ярославское УФАС прекратило производство по делу, посчитав, что сюжет не был оплачен «Управляющей дирекцией», следовательно, не является рекламой. Управляющая компания Ленинского района с этим не согласилась и обжаловала решение в арбитражном суде.

«Управляющая дирекция» в суде настаивала на том, что журналисты неправильно интерпретировали информацию о работе предприятия, а «Городской телеканал» уверял, что просто информировал жителей о новшествах в сфере ЖКХ.

Но суд и первой, и второй инстанции посчитал позицию ФАС и телеканала неправильной и обязал заново рассмотреть дело. В решении суда указано, что факт оплаты или не оплаты сообщения не влияет на то, реклама это или нет. В судебном решении указаны признаки рекламы в спорном сюжете: указание преимуществ одной компании перед другими, контактный телефон, призыв обращаться в компанию. Также отмечено, что журналисты обязаны были поинтересоваться, есть ли у компании лицензия на управление жилыми домами.

ОАО «Городской телеканал» как профессиональный участник медиарынка не могло не знать о необходимости наличия у хозяйствующего субъекта соответствующей лицензии», — говорится в постановлении арбитражного суда второй инстанции.

В случае, если ФАС при повторном рассмотрении дела установит признаки рекламы, «Городскому телеканалу» грозит штраф до 500 тыс рублей.