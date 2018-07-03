Москва, 3 июля, 2018, 12:15 — ИА Регнум. Итогом транзакции buy back стало увеличение с 99,03% до 99,08% доли в Nordgold основного акционера компании Алексея Мордашова. Об этом 3 июля сообщает пресс-служба компании.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Олигарх

В результате обратного выкупа были приобретены депозитарные расписки. Их вывели из GDR программы и погасили представляющие эти расписки казначейские акции. Общий акционерный капитал компании Nordgold уменьшился, следствием этого стало увеличение до 99,08% непрямой доли Мордашова.

Международная золотодобывающая компания Nordgold была основана в 2007 году в качестве подразделения принадлежащей Мордашову «Северстали». Nordgold располагает активами в России, Казахстане, Буркина-Фасо и Гвинее.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2018 года Алексей Мордашов оказался на втором месте в списке Forbes, составленном с учетом доходов российских миллиардеров, полученных за продажу активов или в виде дивидендов.

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