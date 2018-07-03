Москва, 3 июля, 2018, 12:08 — ИА Регнум. Рыбопромышленники России обратились с открытым письмом к президенту Владимиру Путину.В письме бизнес-сообщество обратило внимание главы государства на планы правительства РФ изменить порядок предоставления рыбакам квот на вылов рыбы. Как отмечают авторы письма, все происходит в обстановке секретности и тайны.

Лов рыбы

Рыбопромышленники напомнили, что в 2015 году был разработан ряд мер, направленных на модернизацию рыбной отрасли. Они принимались, по поручению Владимира Путина на заседании президиума Госсовета.

Президиум готовился и проходил с участием представителей рыбацких объединений. В итоге решения Госсовета были взвешенными и поддержаны отраслью, подчеркивают авторы письма. Решения были закреплены федеральным законом «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», принятым летом 2016 года.

Но 21−22 июня этого года в правительстве РФ обсуждались предложения, которые могут нарушить существующий баланс и изменить базовые принципы отраслевого законодательства, отмечается в обращении. По мнению авторов, новации обсуждаются кулуарно и скрываются от предприятий рыбной отрасли и от рыбацких объединений. Как указывают рыбопромышленники, доподлинно им неизвестно, какие шаги в итоге будут сделаны правительством. Между тем, по их словам, им хорошо известно, какие решения предлагались и кем они именно они предлагались.

Инициатором изменений выступило руководство рыбопромышленной компании — ООО «Русская рыбопромышленная компания». Было предложено изменить установленный федеральным законом «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» принцип наделения предприятий квотами, сообщают авторы письма.

Представители рыболовной отрасли обращают внимание на то, инициаторы изменений не соглашаются на открытое обсуждение своих предложений. По мнению бизнес-сообщества, «это совершено объяснимо, ведь «новаторы» используют искаженные данные».

«Так, вопреки официальной информации Минфина, они в два раза с 42 млрд рублей до 21 млрд рублей занижают действительную налоговую отдачу рыбной отрасли», — говорится в письме.

Также, по мнению авторов письма, замалчивается информация о реальных контрактах на строительство рыбопромысловых судов, включая суда для промысла крабов, общая стоимость которых превышает 75 млрд рублей.

«При этом предпочитается умалчивать о том, что подобные изменения неизбежно приведут к прекращению деятельности предприятий, а тысячи люди останутся без работы», — говорится в письме.

Предприниматели считают, что изменение базовых правил отраслевого законодательства означает и то, что в итоге, десятки инвестиционных проектов окажутся под угрозой срыва. В числе первых пострадает строительство рыбоперерабатывающего комбината на острове Шикотан, строительство серии траулеров на Выборгской судоверфи, строительство судостроительной верфи в Приморском крае, строительство рыбопромысловых судов на калининградской верфи «Янтарь» и верфи «Пелла» в Ленинградской области, строительство крупной серии судов на Хабаровском и Амурском судостроительных заводах. «И это, далеко не весь список», — пишут они.

Представители отрасли также полагают, что информация о возможных изменениях отраслевого законодательства уже негативно повлияла на кредитование отрасли. Банки начали замораживать предоставление кредитов и увеличили проценты, говорится в письме.

Рыбопромышленники считают, что вместо ожидаемого инвестиционного прорыва рыбная отрасль может быть отброшена на несколько десятилетий назад.

«Уважаемый Владимир Владимирович, обращаемся к Вам с просьбой остановить затеваемую в интересах одной рыболовной компании перекройку отраслевого законодательства и поручить правительству Российской Федерации обеспечить стабильность базовых принципов работы важнейшей отрасли», — пишут они в своем обращении.

Письмо подписали председатель центрального комитета Российского профсоюза работников рыбного хозяйства В.Круглов, президент НО «ВАРПЭ» Г.Зверев, председатель правления НО «Союз рыбопромышленников Севера» В.Григорьев, председатель НО регионального отраслевого объединения работодателей «Союз рыбопромышленников и предпринимателей Камчатки» С.Тимошенко и другие.