Москва, 3 июля, 2018, 12:06 — ИА Регнум. Банк России с 3 июля отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у банка «Советский» (Санкт-Петербург). Об этом сообщает 3 июля сайт регулятора.

Георгий Ряжский. Крах банка (фрагмент). 1932

Отмечается, что данное решение было принято по причине плохих финансовых показателей финансового учреждения: в частности, все нормативы достаточности капитала АО Банк «Советский» упали ниже уровня в 2%, также в Банке России отметили, что у лишенного лицензии банка капитализация упала ниже уровня минимального значения уставного капитала.

Читайте также: Центробанк РФ лишил лицензии «Мосуралбанк»

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня регулятор лишил лицензии на осуществление банковских операций московский банк «Рублёв». По данным Центробанка РФ, финансовая организация инвестировала средства вкладчиков в активы неудовлетворительного качества.

Читайте также: ЦБ РФ лишил лицензии банк «Рублев»