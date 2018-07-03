Биробиджан, 3 июля, 2018, 12:06 — ИА Регнум. Получивший взятку за коммерческое содействие бывший вице-премьер Еврейской автономной области Дмитрий Проходцев отправился в колонию строгого режима на восемь лет, такое решение принял Биробиджанский районный суд. Об этом сообщает ЕАОMedia.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Продажный чиновник

В суде было доказано, что чиновник содействовал заключению государственного контракта на выполнение строительных работ, а за свои незаконные услуги получил взятку в сумме не менее 265 тысяч рублей.

Суд также постановил, что осужденный обязан выплатить штраф в размере, соответствующем 30-кратной сумме взятки, или около 8 млн рублей. При этом предпринимателя, который согласился дать взятку, приговорили к шести годам колонии и штрафу почти в 16 млн рублей.