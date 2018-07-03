Ростов-на-Дону, 3 июля, 2018, 12:02 — ИА Регнум. Ростовскую область сегодня, 3 июля, накроет шторм. Экстренное предупреждение объявило регионального управление МЧС, сообщает ИА REGNUM.

Цитата из х/ф «Солярис». Реж. Андрей Тарковский. 1972. СССР Ливень

Синоптики информируют о надвигающемся грозовом ливне в сочетании с градом. При непогоде порывы ветра усилятся до 20−22 метров в секунду. Спасатели призывают жителей и гостей Донского региона быть внимательными и осторожными.

ИА REGNUM напоминает, что в соседнем Краснодарском крае спасатели участвуют в ликвидации последствий чрезвычайного происшествия. Так, 30 июня на Кубани выпал крупный град — размером с кулак. Информация поступила из четырёх районов Кубани — Тимашевского, Брюховецкого, Кореновского и Павловского.

В результате были повреждены кровли домов, автомобили. Более 10 человек из повреждённых домов были временно переселены в гостиницу, расположенную в Тимашевске. Специалисты подсчитывают размер нанесённого стихией ущерба.