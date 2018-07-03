Тюмень, 3 июля, 2018, 12:09 — ИА Регнум. Медики и социальные службы Тюмени пытаются наладить жизнь пенсионерки и двух её взрослых детей-инвалидов, которые долгое время жили в грузовике. Семья, попавшая в бедственное положение, скитается не первый год, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Lisa Chamberlain Дом на колесах

Горестную историю женщины с двумя детьми на попечении рассказал портал 72.ru. Тюменцы обратили внимание на людей, живущих в грузовике без колёс, припаркованном на улице Амурской, в частном секторе города. Просигнализировали местным журналистам.

Они выяснили, что в машине живут мать, которой 61 год, и её дети инвалиды — 21-летняя дочь и сын 29 лет. По словам матери, несколько дней назад они съехали со съёмной квартиры, а новое жильё пока не нашли.

Живёт эта бедствующая семья на 16 тысяч рублей в месяц — на пенсию матери. Инвалидность детей не оформлена. Из собственности — грузовик и дом в Талице Свердловской области.

«На этой машине мы с детьми переезжаем с места на место. Однажды целый месяц жили в грузовике, на стоянке. Потом по какой-то социальной программе нам выделили дом в Талице, где мы до сих пор сейчас прописаны. Туда мы переехали в 2015 году, но не прижились там и вскоре съехали. Я планировала продать этот дом и на вырученные деньги купить жилье в Тюмени, но у меня ничего не вышло», — сообщила пенсионерка журналистам.

Ещё раньше семья жила в посёлке Уренгой в ЯНАО. Но в 2009 году муж пенсионерки получил производственную травму, родственники увезли его на Украину, и так она мужа больше и не видела. Сын и дочь, по словам женщины, оба неходячие. Врачам она их не показывала.

После публикации портала 72.ru на место локации необычной семьи приехали сотрудники департамента социального развития Тюменской области, и всю семью доставили в медучреждение. Молодым людям врачи ставят предварительный диагноз «дистрофия». Девушку поместили в реанимацию.

«В настоящее время установлено место жительства данной семьи. При необходимости соцслужбы помогут им вернуться по месту регистрации», — сообщает пресс-секретарь департамента социального развития Тюменской области Лариса Спицына.

Пресс-секретарь областного департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина сообщила, что 3 июля 2018 года «в специализированный стационар госпитализирована» и мать семейства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о другой тюменской семье, вынужденной с маленьким ребенком жить в автомобиле Mazda. Молодая семья ранее снимала квартиру. Но отца семейства сократили на фирме по доставке еды, и платить за жилье стало нечем. С маленьким ребёнком на руках они ночевали в автомобиле. Отец семейства сетовал, что не может трудоустроиться. Продать иномарку он тоже не мог — машина находится под арестом за невыплаченный кредит. И, как водится, данной семьёй заинтересовались социальные службы.