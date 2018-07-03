Москва, 3 июля, 2018, 11:59 — ИА Регнум. Альтернативный интернет при возникновении «неблагоприятных условий» могут создать в России, так как страна обладает для этого всеми возможностями. Об этом сообщил директор Департамента по вопросам новых вызовов и угроз (ДНВ) МИД РФ Илья Рогачев корреспонденту ТАСС.

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По словам дипломата, для создания «параллельного интернета» имеются «технические, финансовые, интеллектуальные и все остальные возможности».

При этом Рогачев добавил, что на данный момент перед РФ такая цель не стоит, а политика Москвы не направлена на обособление интернета.

«Я не думаю, что кому-то этого (создание «параллельного интернета») бы очень хотелось», — отметил директор ДНВ МИД РФ.

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