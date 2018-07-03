Барнаул, 3 июля, 2018, 12:02 — ИА Регнум. Алтайкрайстат обнародовал неутешительные показатели естественного движения населения Алтайского края в январе-мае 2018 года. Они свидетельствуют о том, что за этот период в регионе на 9555 новорожденных пришлось 14 455 умерших, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из х/ф «Прощание». Реж. Лариса Шепитько, Элем Климов. 1981. СССР Вымирающая деревня

Таким образом, естественная убыль составила 4900 человек. Это почти на тысячу больше, чем за аналогичный период 2017 года (3992 человек). Чаще всего жители Алтайского края умирали от болезней системы кровообращения (5867 человек) и от новообразований (1944 человек). Вместе с тем, сохраняется тенденция снижения смертности от управляемых причин: от некоторых инфекционных и паразитарных болезней — на 3,3%, в том числе от туберкулеза — на 14,5%, от болезней органов пищеварения — на 0,3%.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по итогам первого квартала 2018 года рождаемость снизилась практически во всех регионах Сибирского федерального округа. Всего за этот период родились 55 тыс. младенцев, что почти на 3 тыс. (на 5%) меньше, чем в соответствующем периоде 2017 года. И только в Республике Алтай зарегистрирован рост — 104%.