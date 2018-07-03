Москва, 3 июля, 2018, 11:57 — ИА Регнум. Правительственный законопроект, направленный в том числе на установление нового порядка распределения доходов от акцизов на топливо между федеральным и региональным бюджетами, Госдума приняла во втором чтении передает корреспондент ИА REGNUM 3 июля.

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Правительство прописало новый порядок распределения доходов от акцизов в законопроекте, регулирующем бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства.

Так, в связи со снижением с 1 июня 2018 года ставок акцизов на бензин и дизельное топливо бюджеты регионов потеряют более 60 млрд рублей. В связи с этим до 30 июня 2018 года предлагается зачислять в регионы 57,1% доходов на акцизы. При этом с 1 июля 2018 года их доля вырастет до 84,41% доходов от акцизов. В федеральный бюджет будут уходить оставшиеся 15,59%.

В 2019 году правила снова изменятся. Так, в январе 2019 года регионы получат 86,86% доходов от акцизов, но уже с февраля их доля уменьшится до 58,1%.