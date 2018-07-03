Рим, 3 июля, 2018, 11:55 — ИА Регнум. С одобрения парламентом так называемого «Декрета о достоинстве» правительство Италии начинает новую главу в итальянской внутренней политике, сообщает агентство Prensa Latina 3 июля.

Огюст Роден. Граждане Кале. 1880-е

Декрет, предложенный министром труда и вице-премьером Луиджи ди Майо, сосредоточен на четырех основных аспектах. Он включает в себя меры по сокращению работы на основании временных контрактов, которые не дают работникам чувства уверенности в завтрашнем дне; запрет рекламы азартных игр; штрафование компаний, покидающих страну после получения государственного финансирования тем или иным способом; меры по борьбе с уклонением от уплаты налогов.

Как сообщало ИА REGNUM, оппозиция в лице социалистов выступила против принятия декрета, аргументируя это тем, что временные контракты создают множество рабочих мест.